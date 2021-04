सरकार के अहंकार के चलते जा रही लाखों लोगों की जान, कोरोना संकट पर राहुल का वार

देश में कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है. आलम ये है कि अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि की भी कमी होने लगी है. कई राज्यों ने तो वैक्सीन की कमी का भी दावा किया है. हालांकि, सरकार का कहना है कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है. इन सबके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एकबार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि हमें विनम्र होने की जरूरत है, इस वायरस से हो रही क्षति के लिए एक स्पष्ट वैक्सीनेशन रणनीति और इनकम के स्रोत की आवश्यकता है. सरकार का अहंकार और सत्य के खिलाफ उसकी दमनकारी नीति के चलते लाखों लोगों की जान जा रही है.

राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी कदम उठाने के बाद उसे अहंकार की तरह लेती है, कि हमें जो करना था कर दिया. इसी के चलते अब वो कन्फ्यूज हैं कि आगे क्या करें. सरकार की नीतियों के चलते लोग जान गंवा रहे हैं.

We need humility, a clear vaccine strategy & income support to contain this virus and related damage.



GOI’s mix of arrogance and suppression of the truth is killing lakhs of people. pic.twitter.com/nrLwtwQw0w