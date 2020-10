पंजाब: राहुल का वार- अमीर दोस्तों के लिए रास्ता साफ कर रहे मोदी, किसान सड़क पर लड़ेगा लड़ाई

कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त पंजाब में खेती बचाओ यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं. सोमवार को संगरूर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 6 साल में मोदी सरकार सिर्फ किसान और गरीबों पर ही वार कर रही है.

राहुल गांधी बोले कि केंद्र सरकार की हर नीति सिर्फ दो-चार दोस्तों के लिए बनाई जाती हैं. पहले नोटबंदी कर दी, फिर जीएसटी लागू कर दिया. नोटबंदी से पूरा देश सड़कों पर आ गया. राहुल ने कहा कि अभी किसान मंडी में जाकर बात कर सकता है लेकिन इन नए कानूनों के बाद किसान के पास वो रास्ता ही नहीं बचेगा.

राहुल ने कहा कि मंडी सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन इसे मजबूत करने की जरूरत है. किसानों के लिए काम करने की जरूरत है, लेकिन मोदीजी वो नहीं कर रहे हैं. वो इस पूरे सिस्टम को खत्म कर रहे हैं. जैसे नोटबंदी से गरीबों को चोट पहुंची, वैसे ही इन कानूनों से किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार को लगा था कि कोरोना की वजह से किसान विरोध नहीं करेगा, लेकिन किसान इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ रहेगी.

