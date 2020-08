लोन मोरेटोरियम पर राहुल का मोदी सरकार पर हमला, कहा- मध्यम वर्ग को ब्याज माफी तक नहीं

देश में कोरोना वायरस के संकट के कारण मार्च के महीने में लॉकडाउन लागू किया गया था. इस दौरान लोगों के लिए लोन मोरेटोरियम की सुविधा शुरू की गई थी. वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. राहुल गांधी का कहना है कि सरकार ने मध्यम वर्ग को लोन पर ब्याज माफी तक नहीं दी है.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है, '1450000000000 रुपय की टैक्स-छूट का फायदा बड़े व्यवसायों को दिया गया, लेकिन मध्यम वर्ग को लोन पर ब्याज-माफी तक नहीं. क्योंकि ये है #SuitBootKiSarkar' वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि वेतनभोगी पेशेवर और मध्यम वर्ग आहत है. ईंधन की कीमतें, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी को नजरअंदाज कर दिया जाता है. स्वास्थ्य और शिक्षा इस सरकार के जरिए उपेक्षित है.

