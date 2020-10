राहुल गांधी हिरासत में, पुलिस अफसर से पूछा- ये तो बताओ, कौन-सी धारा तोड़ी?

हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को एक्सप्रेस वे पर रोक लिया गया. यूपी पुलिस की ओर से नोएडा के पास से ही एक्सप्रेस-वे पर राहुल गांधी के मार्च को रोक लिया गया.



नोएडा पुलिस की ओर से कहा गया कि हमने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया है. इस दौरान राहुल गांधी की पुलिस अफसर से बहस भी हुई.



राहुल ने पूछा कि ये तो बताओ कौन-सी धारा पर गिरफ्तार कर रहे हो...मीडिया को समझाइए... मैं अकेला जाना चाह रहा हूं. अकेले जाने से धारा 144 का उल्लंघन नहीं होगा. कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि यूपी पुलिस के साथ धक्कामुक्की में राहुल गांधी गिर पड़े और पुलिस ने उनपर लाठियां मारी.



बता दें कि नोएडा पुलिस का कहना है कि हाथरस प्रशासन की चिट्ठी है कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां आते हैं, तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है.



Nothing will stop those that fight for justice.



Not bullets, not batons, not even tyrants. #JusticeForIndiasDaughters pic.twitter.com/YZnOtmzkYA