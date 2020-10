राहुल का वार- बीजेपी के नफरत भरे राष्ट्रवाद की उपलब्धि, प्रति व्यक्ति GDP में बांग्लादेश से पिछड़ेगा भारत

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का सहारा लेते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है. IMF ने अपने एक अनुमान में कहा है कि बांग्लादेश जल्द ही प्रति व्यक्ति जीडीपी की रेस में भारत को पछाड़ देगा. अब इसी पर राहुल ने तंज कसा है.



कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी के नफरत भरे सांस्कृति राष्ट्रवाद के छह साल की ये शानदार उपलब्धि है. अब बांग्लादेश भी भारत से आगे निकलने वाला है.

दरअसल, IMF ने कोरोना संकट के बीच प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े साझा किए हैं. इसमें दर्शाया गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी में गिरावट जारी रह सकती है. और 2020 में ये 1880 डॉलर तक रह सकती है. जबकि बांग्लादेश में ये आंकड़ा बढ़ेगा और अभी 1876 डॉलर तक पहुंचेगा.

