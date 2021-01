आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे PM मोदी, आत्मनिर्भर भारत के सपने पर होगी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर रहा है कि आज 10 बजे वह प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में फैले ऊर्जावान भारतीय समुदायों से बात करने का यह एक बेजोड़ मौका है.

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोरोना महामारी के बावजूद प्रवासी समुदाय की भावनाओं को देखते हुए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. निश्चित रूप से ये आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा. इस बार इस आयोजन का विषय है 'आत्मनिर्भर भारत में योगदान.'

देखें: आजतक LIVE TV

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत की चर्चा कई बार कर चुके हैं. आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान हो सकता है. इस बार में विदेश मंत्री एस जयशंकर मेहमानों को संबोधित करेंगे.

At 10:30 AM tomorrow, 9th January, will address the Pravasi Bharatiya Divas Convention. This is a great opportunity to interact with our vibrant diaspora. https://t.co/ZngBoH2ZKC