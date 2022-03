पोलैंड के राजदूत ने महिला सांसद पर लगाया ये आरोप, भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी

रूसी हमले के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोवस्की के बीच जोरदार बहस हो गई. एडम ने महिला सांसद पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया. इसके बाद प्रियंका ने अपने दावे को साबित करने के लिए कुछ सबूत भी दिए. बहस बढ़ता गया और फिर एडम ने शिवसेना सांसद से फोन पर बात करने का आग्रह किया. लेकिन वो नहीं मानीं.

दरअसल, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वहां रह रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए पोलैंड की तरफ जा रहे हैं. इनमें भारतीय लोग भी शामिल हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसमें दावा है कि भारतीय नागरिकों को पोलैंड की सीमा में घुसने से रोका जा रहा है. मामले को लेकर शिवसेना की महिला सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया.

Madam, this is absolutely not true. Polish government did not deny anyone to enter from the border with Ukraine. Please check your sources. Please do not spread #FakeNews

उन्होंने पोलैंड में भारतीय एंबेसी को टैग कर के लिखा कि पोलैंड में भारतीय छात्रों को एंट्री नहीं मिल रही है. कुछ लोगों को तो एक दिन पहले एंट्री दे दी गई थी. लेकिन फिर उन्हें वापिस भेज दिया गया. अब भारत में रह रहे उनके माता-पिता को उनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है. प्रियंका ने इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और ऑपरेशन गंगा को हस्तक्षेप करने को कहा.

प्रियंका के ट्वीट पर भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोवस्की ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है. पोलैंड की सरकार किसी को भी अपने देश की सीमा में घुसने से रोक नहीं रही है. एडम ने प्रियंका से अपना सोर्स वेरिफाई करने को कहा. उन्होंने आगे कहा कि प्लीज फेक न्यूज न फैलाएं. इसपर महिला सांसद भड़क गई. उन्होंने कहा कि मैं वहां फंसे छात्रों के नाम और नंबर शेयर कर सकती हूं. बुनियादी शिष्टाचार ये कहता है कि फेक न्यूज का आरोप लगाने से पहले आपको मुझसे इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी. इसके बाद प्रियंका ने 7 छात्रों के नाम भी शेयर किए.

No I won’t DM you, you just declared what I was requesting @IndiainPoland to help with as fake news, without seeking my response. My number and contact details are public & before you accuse have all the facts in hand.