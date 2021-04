अंबेडकर जयंती: PM मोदी ने ट्वीट कर किया नमन, लिखा- उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए मिसाल

देश आज 'भारत रत्न' भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबासाहेब अंबेडकर को नमन किया और समाज के वंचित वर्ग के लिए उनके संघर्ष को सलाम किया.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को उनकी जयंती पर शत-शत नमन. समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए किया गया उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा.’



आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, आज़ादी के बाद वह देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री बने थे.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बाबासाहेब अंबेडकर को नमन किया, उन्होंने लिखा कि बाबासाहेब ने सख्त सवाल पूछे, जिनके कारण भारत प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सका.

India is now proving that it is indeed possible to regress in time.



Today, we remember Babasaheb who asked the difficult questions that helped put our country on the path of progress.#AmbedkarJayanti pic.twitter.com/D2Qf8Av1jG