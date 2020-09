9/11 पर पीएम मोदी का ट्वीट, याद की स्वामी विवेकानंद की शिकागो में दी गई स्पीच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर स्वामी विवेकानंद के अमेरिका के शिकागो में दिए भाषण को याद किया. आज के ही दिन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की धरती पर ऐसा भाषण दिया था जो इतिहास बन गया. इसके अलावा कई अन्य ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले के बारे में भी लिखा.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि 11 सितंबर के दिन को भारत में दो महत्वपूर्ण तरीके से मनाते हैं, पहला आचार्य विनोबा भावे की जयंती और दूसरा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया हुआ शिकागो में भाषण. दोनों महान व्यक्तियों ने मानवता को काफी कुछ सिखाया है.



पीएम मोदी ने लिखा कि 1918 में महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे के बारे में लिखा था कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारी तारीफ कैसे करूं. आपका प्यार और व्यक्तित्व मुझे आकर्षित करता है और आपका आत्म मूल्यांकन भी. ऐसे में मैं आपका मूल्य मापने के लिए फिट नहीं हूं.

Swami Vivekananda’s address in 1893 perfectly demonstrated the spirit of India’s ethos and the values that are an integral part of our land. I urge youngsters to read the text of his address. https://t.co/1iz7OgAWm3