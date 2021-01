PM मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को दी बधाई, कहा- साथ में काम करने को उत्साहित

जो बाइडेन ने आज बुधवार को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया. नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के शपथ लेते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति को बधाई दी. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे. दक्षिण एशिया के

बाइडेन के शपथ लेते ही दुनियाभर से उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया. प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा, 'मेरी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने पर जो बाइडेन को हार्दिक बधाई. मैं भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं.'

My warmest congratulations to @JoeBiden on his assumption of office as President of the United States of America. I look forward to working with him to strengthen India-US strategic partnership. — Narendra Modi (@narendramodi) January 20, 2021

पीएम मोदी ने बाइडेन को बधाई देते हुए कहा कि भारत-अमेरिका की साझेदारी साझा मूल्यों पर आधारित है. हमारे पास एक पर्याप्त और बहुपक्षीय द्विपक्षीय एजेंडा है, जो आर्थिक जुड़ाव और जोशपूर्ण लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ा रहा है. भारत-अमेरिका साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं.

The India-US partnership is based on shared values. We have a substantial and multifaceted bilateral agenda, growing economic engagement and vibrant people to people linkages. Committed to working with President @JoeBiden to take the India-US partnership to even greater heights. — Narendra Modi (@narendramodi) January 20, 2021

मोदी ने अपने तीसरे ट्वीट में कहा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका के सफल नेतृत्व को लेकर मेरी शुभकामनाएं क्योंकि हम वैश्विक शांति तथा सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक सामान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

PM इमरान खान ने दी बधाई

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी बाइडेन को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है. इमरान ने ट्वीट कर कहा, मैं उनकी शुरुआत पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई देता हूं. अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ काम करने को तत्पर हूं.

I congratulate President @JoeBiden on his inauguration. Look forward to working with @POTUS in building a stronger Pak-US partnership through trade & economic engagement, countering climate change, improving public health, combating corruption & promoting peace in region & beyond — Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 20, 2021

मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह की बधाई

मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने भी ट्वीट कर कहा कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन और 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस को शुरुआत करने पर बधाई. मालदीव और अमेरिका दोनों मित्र और साझेदार हैं तथा हम आपकी मित्रता बढ़ाने व हमारे साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तत्पर हैं.

Congratulations to Pres. @JoeBiden and VP @KamalaHarris on their inauguration respectively as the 46th President and 49th Vice Pres. of the US.

Maldives and US are friends and partners and we look forward to working with you to grow our friendship and further our shared values. — Ibrahim Mohamed Solih (@ibusolih) January 20, 2021

नेपाल के पीएम ओली की शुभकामना

नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भी जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी.उन्होंने कहा, 'मैं उनके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं.'

I extend warm congratulations to @JoeBiden on his assumption of office as the 46th President of the USA. I wish him a successful tenure of office. I look forward to working closely with him in further strengthening traditionally warm and friendly ties between our two countries. — K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) January 20, 2021

राहुल गांधी ने दी बधाई

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर जो बाइडेन को बधाई दी. उन्होंने कहा कि अमेरिका में उनके लोकतंत्र के नए चैप्टर के लिए शुभकामनाएं. राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस को बधाई.

Congratulating the USA on a new chapter of their democracy.



Best wishes to President Biden and Vice-President Harris.#InaugurationDay — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 20, 2021

पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर जो बाइडेन और कमला हैरिस को नई शुरुआत के लिए बधाई दी.

Hope under the great leadership of President @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris, America & American democracy will take a new stride.#InaugurationDay#Inauguration2021 — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) January 20, 2021

कैपिटल हिल में शपथ ग्रहण

जो बाइडेन ने आज बुधवार को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली. अमेरिका में आज से बाइडेन युग की शुरुआत हो गई है. शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल हिल में आयोजित किया गया.

शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा समारोह में मौजूद रहे. कड़ी सुरक्षा के बीच अमेरिका में ये समारोह आयोजित किया गया. 25 हजार नेशनल गार्ड अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में तैनात किए गए थे.