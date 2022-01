PM Modi Security Breach: पूर्व पीएम देवगौड़ा बोले- अतीत से सीखना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक (pm security breach) के मामले पर पंजाब की कांग्रेस सरकार का बयान जो भी हो, लेकिन इस बीच कांग्रेस के अंदर भी यह बात मानने वाले नेता निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने पीएम की सुरक्षा को सबसे ऊपर माना है. सुनील जाखड़ (कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष) के बाद सीनियर लीडर अभिषेक सिंघवी ने भी इस मसले पर अपनी राय रखी है और माना कि पीएम की सुरक्षा में चूक बड़ा मसला है.

इतना ही नहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने लिखा कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर विवाद हो रहा है. भारत के सर्वोच्च कार्यकारी पोस्ट की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए, इसको लेकर आत्म संतुष्ट नहीं होना चाहिए. हमें अतीत से सीख लेना चाहिए.

It is very unfortunate that there is a controversy over the security of the Prime Minister. At no point should we be complacent when it comes to protecting the highest executive office of India. We should learn from the past.