उडुपी में रोड शो, कृष्ण मठ में दर्शन और लक्ष्मण गीता पारायण में लेंगे हिस्सा... PM मोदी का कर्नाटक दौरा फाइनल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को कर्नाटक के उडुपी में रोड शो करने वाले हैं. इसे लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष कुट्यारू नवीन शेट्टी ने जानकारी दी है.

पीएम मोदी 28 नवंबर को करेंगे उडुपी का दौरा. (PTI)
पीएम मोदी 28 नवंबर को करेंगे उडुपी का दौरा. (PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के उडुपी में 28 नवंबर को रोड शो करने वाले हैं. वे वहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिकरत करेंगे. पीएम मोदी सबसे पहले उडुपी में एक रोड शो करेंगे. उसके बाद वे कृष्ण मठ में दर्शन करेंगे और लक्ष्मण गीता पारायण में हिस्सा लेंगे. आखिरी में PM मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे..

कर्नाटक के उडुपी में भाजपा के जिलाध्यक्ष कुट्यारू नवीन शेट्टी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को उडुपी में एक रोड शो करेंगे. इस रोड शो की शुरुआत सुबह करीब 11.40 बजे बन्नंजे के नारायणगुरु सर्कल से होगी और कलसंका जंक्शन तक जाकर समापन होगा.

कई कार्यक्रम होंगे आयोजित 

भाजपा नेता के मुताबिक, यक्षगान, बाघ नृत्य मंडली और कृष्ण-थीम वाले कलाकारों समेत तटीय कर्नाटक की परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे मार्ग पर आयोजित किए जाएंगे. 

पीएम का होगा भव्य स्वागत 

पीएम का ये रोड शो बेहद भव्य होने वाला है. सड़क के एक तरफ बैरिकेड्स लगाए जाएंगे. पार्टी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए 30 हजार से अधिक लोग सड़क के किनारे खड़े रहने वाले हैं. 

लोगों से की अपील 

शेट्टी ने बताया कि लोगों से सुबह 10.30 बजे तक बन्नंजे-कलसंका मार्ग पर अपनी जगह ले लेने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि रोड शो के बाद पीएम मोदी कृष्ण मठ में दर्शन के लिए जाएंगे. इसके बाद से वह एक सामूहिक लक्ष्मण गीता पारायण में हिस्सा लेंगे और इसके बाद वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे. 

ये दिग्गज होंगे शामिल 

कुट्यारू नवीन शेट्टी ने बताया कि पीएम के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी और बृजेश चौटा के साथ-साथ जिले के विधायक और राज्य के वरिष्ठ नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----
