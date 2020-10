पीयूष गोयल को मिला रामविलास पासवान के मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार शाम को निधन हो गया. देश के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें शुक्रवार को आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी. इस बीच रामविलास पासवान के ना होने से मंत्रालय के काम का अतिरिक्त कार्यभार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सौंप दिया गया है. राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज़ जारी कर इसकी जानकारी दी.



आपको बता दें कि रामविलास पासवान केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री थे. अब ये अतिरिक्त कार्यभार पीयूष गोयल संभालेंगे. पीयूष गोयल के पास इससे पहले रेल मंत्रालय और वाणिज्य-उद्योग मंत्रालय है.



President Kovind paid his respects to late Shri Ram Vilas Paswan, Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, at his residence 12, Janpath, New Delhi. pic.twitter.com/QPqh3u9jga