Indigo के प्लेन के भीतर उड़ने लगा कबूतर, पकड़ने के लिए इधर-उधर भागते लोग, वीडियो वायरल

इंडिगो की एक फ्लाइट में अचानक एक कबूतर घुस गया, जिससे यात्रियों के बीच हंसी-खुशी और थोड़ी अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यात्री कर्ण पारेख ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसमें कबूतर कैबिन में उड़ते हुए गलियारे में दिखाई दे रहा है. यात्रियों ने इसे बाहर निकालने की कोशिश की और कई लोग हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे.

और पढ़ें

कबूतर पकड़ते दिखे यात्री

वीडियो में एक यात्री कॉरिडोर में खड़ा होकर कबूतर को पकड़ने की कोशिश करता दिखा, जबकि बाकी लोग इसे देखते रहे. पारेख ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "फ्लाइट में एक अनोखा मेहमान. खुशी और मज़ाक का पल. आनंद लिया." वीडियो में बताया गया कि यह घटना वडोदरा फ्लाइट में हुई. यात्री पोस्ट के कमेंट्स में मज़ाक करते दिखे और इसे "इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट" का सरप्राइज गेस्ट बताया गया.

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब देशभर में इंडिगो चर्चा का विषय बना हुआ है. सोमवार को भी इंडिगो की उड़ानें रद्द की गईं. एयरलाइन ने इस संकट का कारण पायलट और क्रू की कमी बताया, जो कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के तहत पायलटों की नई रेस्ट रीक्वायरमेंट के कारण हुआ. सरकार ने बाद में इस नियम पर रोक लगा दी है और इंडिगो का कहना है कि ऑपरेशन्स 10 दिसंबर तक सामान्य होने की उम्मीद है.

Advertisement

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. जैसे ही यह वीडियो ऑनलाइन शेयर हुआ हुआ, यह देखते ही देखते इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया. वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स ने मजेदार जवाब दिए. एक ने लिखा, “अब उसके दोस्तों को इस घटना पर भरोसा नहीं होगा.” दूसरे ने कहा, “आज इसने 900 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने का फैसला कर लिया.” एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, “इसके पास तो बर्डिंग पास भी है, मजाक अलग, उम्मीद है कबूतर ठीक है.”

---- समाप्त ----