scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'लाइफ सपोर्ट पर है INDIA ब्लॉक, कभी भी ICU...', उमर अब्दुल्ला ने गिनाईं विपक्ष की खामियां

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि INDIA ब्लॉक इस समय 'लाइफ सपोर्ट' पर है और बिहार जैसे नतीजों तथा अंदरूनी कमजोरियों के कारण कभी भी 'ICU' में जा सकता है. उन्होंने माना कि नीतीश कुमार के NDA में लौटने के लिए भी विपक्ष खुद जिम्मेदार है.

Advertisement
X
उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक की अंदरूनी कलह और कमजोर संगठनात्मक स्थिति को लेकर चिंता जताई. (File Photo: X)
उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक की अंदरूनी कलह और कमजोर संगठनात्मक स्थिति को लेकर चिंता जताई. (File Photo: X)

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक इस समय 'लाइफ सपोर्ट' पर है और अंदरूनी कलह तथा बीजेपी की लगातार काम करने वाली इलेक्शन मशीनरी का मुकाबला न कर पाने की वजह से उसे कभी भी 'ICU' में जाना पड़ सकता है.

दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए अब्दुल्ला ने विपक्षी गठबंधन की 'संगठनात्मक और रणनीतिक कमजोरियों' पर विस्तार से बात की और इसकी तुलना बीजेपी की 'बेजोड़' कार्यशैली से की. उन्होंने कहा, 'हम लोग अभी जैसे लाइफ सपोर्ट पर हैं. बीच-बीच में कोई आकर शॉक देता है, तो हम संभल जाते हैं. लेकिन फिर बिहार जैसे नतीजे आते हैं, तो हम फिर बैठ जाते हैं. और फिर किसी को हमें ICU में ले जाना पड़ता है.'

'हमने ही नीतीश कुमार को NDA में धकेल दिया'
 
अब्दुल्ला ने NDA में नीतीश कुमार की वापसी की जिम्मेदारी भी INDIA ब्लॉक पर डाली. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमने ही नीतीश कुमार को फिर से NDA की ओर धकेल दिया.' उन्होंने बिहार में सीट बंटवारे के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) को जानबूझकर बाहर रखने के फैसले को भी बड़ी गलती बताया, जबकि पार्टी की राज्य में उपस्थिति है.

सम्बंधित ख़बरें

Road widening and tunnel maintenance work in Kashmir region
'सड़कें खस्ताहाल क्योंक‍ि उनपर काम चल रहा', बोले CM उमर  
omar abdullah
उमर अब्दुल्ला की पार्टी में फूट! बडगाम हार पर NC सांसद का CM पर तंज- अहंकार... 
बडगाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है. (Photo: PTI)
उमर अब्दुल्ला को बड़ा झटका है J-K उपचुनाव के नतीजे, फायदे में बीजेपी और PDP 
दिल्ली ब्लास्ट पर बोले जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Photo: PTI)
'हर कश्मीरी आतंकी नहीं, कुछ गिने-चुने लोगों ने...', दिल्ली ब्लास्ट पर बोले उमर अब्दुल्ला 
omar abdullah
J-K: कौन जीतेगा बडगाम उपचुनाव? ‘आगा’ की तिकड़ी में फंसा NC का प्रतिष्ठा संग्राम 
Advertisement

'हम ऐसे चुनाव लड़ते हैं जैसे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता'

चुनाव लड़ने के तौर-तरीकों की तुलना करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष की संरचना और सोच बीजेपी की अनुशासित चुनावी शैली के सामने टिक नहीं पाती. उन्होंने कहा, 'उनके पास एक ऐसी इलेक्शन मशीन है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता. सिर्फ संगठन या फंडिंग ही नहीं, बल्कि चुनावों को लेकर उनका काम करने का तरीका असाधारण है. वे हर चुनाव ऐसे लड़ते हैं मानो इससे उनका जीवन जुड़ा हो. हम कभी-कभी ऐसे लड़ते हैं जैसे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता.'

'एक चुनाव खत्म होते ही वो अगले राज्य में पहुंच जाते हैं'

अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम के 24x7 पॉलिटिक्स मॉडल का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'एक चुनाव खत्म होते ही वे अगले राज्य में पहुंच जाते हैं. हम तो चुनाव से दो महीने पहले पहुंचते हैं, और नामांकन की आखिरी तारीख से पहले गठबंधन ठीक से तय हो जाए, वही बड़ी बात होती है.'

भविष्य की रणनीति पर उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को बीजेपी को चुनौती देनी है, तो उसे अपने सबसे बड़े दल- कांग्रेस- के इर्द-गिर्द एकजुट होना होगा, क्योंकि बीजेपी के अलावा पूरे देश में मौजूदगी सिर्फ कांग्रेस की है. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां अपनी भौगोलिक सीमाओं में बंधी होती हैं, इसलिए 'मुख्य जिम्मेदारी कांग्रेस को ही उठानी होगी.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement