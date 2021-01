सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री पर बरसे गडकरी, कहा- बढ़ते रेट पर लगाम की जरूरत

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री पर बरस पड़े. उन्होंने कहा कि सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री का रवैया एकछत्र राज करने जैसा है. इस पर लगाम लगाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हर स्टील कंपनी के पास अपनी लोहे की खदान है. श्रम और ऊर्जा में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं. गडकरी ने कहा कि इसके पीछे की वजह उन्हें समझ नहीं आती है.

गडकरी ने आगे कहा कि सीमेंट फैक्ट्रियां परिस्थितियों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और यह देशहित में नहीं है. गडकरी ने कहा कि हम अगले पांच साल में 111 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लागू करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन सीमेंट और स्टील के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो हमारे लिए मुश्किल होगी.

Cement factories are exploiting the situation. It's not in national interests. We're planning to implement infrastructure projects worth Rs 111 lakh crores in next 5 years. If rates of steel & cement continue like this, it'll be very difficult for us: Union Minister Nitin Gadkari https://t.co/wRJpMmnDUN