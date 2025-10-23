scorecardresearch
 

Feedback

NHRC का अलर्ट: ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं नवजात-बुजुर्ग, तुरंत करें राहत की तैयारी

देश में सर्दी की लहर से होने वाली मौतों को देखते हुए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने 19 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे बेघर और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए तुरंत राहत उपाय करें. कमीशन ने चेताया है कि नवजात, बच्चे, बुजुर्ग, गरीब और आवारा लोग खासतौर पर ठंड से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित आश्रय और जरूरी मदद सुनिश्चित की जाए.

Advertisement
X
NHRC ने राज्यों और UT को बेघरों की सुरक्षा के लिए किया अलर्ट
NHRC ने राज्यों और UT को बेघरों की सुरक्षा के लिए किया अलर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत ने सर्दी की आने वाली लहर को देखते हुए 19 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों को बेघरों और कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए चेतावनी दी है. आयोग ने निर्देश दिया है कि नवजात, बच्चे, बुजुर्ग, गरीब और भिखारियों के लिए राहत और सुरक्षा उपाय पहले से लागू किए जाएं.

NHRC ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2019 से 2023 के बीच देश में 3639 लोगों की मौत सर्दी के कारण हुई. आयोग ने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन के चलते कमजोर लोगों के अधिकारों पर असर पड़ता है और सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.

आयोग ने राज्यों और UT प्रशासन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की सर्दी राहत गाइडलाइन के अनुसार कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. इनमें दिन और रात के लिए शेल्टर (आश्रय केंद्र) स्थापित करना, सर्दी से संबंधित बीमारियों का इलाज और मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल लागू करना, राहत कार्यों की निगरानी करना और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करना और जिम्मेदार अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और सतर्क करने के उपाय करना शामिल है. 

NHRC ने सभी राज्यों और UT से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है ताकि सर्दी के कारण किसी अनहोनी घटना से बचा जा सके और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो. आयोग ने विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान देने को कहा है. जिनके पास आश्रय और संसाधन नहीं हैं ताकि किसी को भी ठंड के कारण जान का खतरा न हो.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Advertisement