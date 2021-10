Navratri 2021: माता का दरबार सजा, कोविड के चलते थोड़ी सख्ती भी, मोदी-शाह ने दी बधाई

आस्था और भक्ति के महापर्व शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है. देश भर में मां दुर्गा के मंदिरों की सजावट की गई है. सुबह नवरात्र का पहला पूजन मंदिरों में किया गया. इसके साथ ही रामलीला, गरबा और दुर्गा पूजा की भी शुरुआत हो गई.

नवरात्रि के मौके पर देशभर में माता के मंदिर जगमगा उठे हैं. हालांकि, कोरोना के चलते कुछ सख्ती और पाबंदियां भी हैं. जैसे मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर गरबा खेलने की इजाजत नहीं दी गई है. वहीं, गुजरात में गरबा खेलने की इजाजत तो है लेकिन कोविड वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी हैं. वैष्णो देवी में माता का मंदिर जगमगा उठा है. अमरावती में माता का दरबार सजा हुआ है. अयोध्या में रामलीला की शुरुआत हो गई है.

मुंबई में नवरात्र को लेकर अलग गाइडलाइन

ये लगातार दूसरा साल है जब नवरात्रि का त्योहार कोरोना के साये में मनाया जा रहा है. बीएमसी ने मुंबई में कोरोना को ध्यान में रखते हुए एसओपी जारी की है. इसके मुताबिक, पंडाल में आरती के समय एक वक्त में 10 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं है. साथ ही सार्वजनिक जगहों पर गरबा के आयोजन पर भी रोक है. इसके अलावा मूर्ति की ऊंचाई भी पंडालों में 4 फीट और घर पर 2 फीट से ज्यादा नहीं होगी. वहीं, मूर्ति के विसर्जन के लिए बीएमसी व्यवस्था करेगी, वहीं पर विसर्जन किया जाएगा.

गुजरात में गरबा के लिए दोनों डोज जरूरी

गुजरात में भी कोविड गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इसके तहत आवासीय कॉलोनियों में गरबा के आयोजन की अनुमति तो है लेकिन इसमें 400 लोगों को ही आने की इजाजत है. इतना ही नहीं, गरबा खेलने सिर्फ वही लोग आ सकते हैं, जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगी है.

पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नवरात्रि का त्योहार सभी के जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए.

नवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दो ट्वीट किए हैं. एक ट्वीट में उन्होंने अपनी पुरानी तस्वीर शेयर की है. इसे शेयर करते हुए लिखा, 'सभी को नवरात्रि की बधाई. आने वाले दिन जगत जननी मां की पूजा को समर्पित करने वाले हैं. नवरात्रि सभी के जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए.'

Navratri greetings to everyone. The coming days are about devoting ourselves to the worship of Jagat Janani Maa.



May Navratri be the bringer of strength, good health and prosperity in everyone’s lives. pic.twitter.com/f42HyGnUYM