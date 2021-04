करगिल युद्ध से ज्यादा कोरोना में लोगों की जा रही जान, पूर्व सेनाध्यक्ष ने रैलियों और आंदोलन पर उठाए सवाल

करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के आर्मी चीफ रहे जनरल वेद प्रकाश मलिक ने कोरोना महामारी को लेकर देश के लोगों को आगाह किया है. उन्होंने कहा है कि हमारा देश युद्ध लड़ रहा है. कोरोना महामारी की वजह से शनिवार को 1338 भारतीयों की जान गई. इससे पहले 1182 लोगों की जान गई थी. करगिल युद्ध में जितने लोगों की जान गई थी उससे ढाई गुना ज्यादा जान गई है. लेकिन क्या इस देश का ध्यान इस युद्ध पर है? चुनावी रैली, धार्मिक कार्यक्रम, किसान आंदोलन, इन सभी में हमारे संसाधन खत्म हो रहे हैं. जागो भारत.

Our nation is at war.1338 Indians died due to pandemic yesterday(1182 day before): more than 2.5 times TOTAL killed in action in Kargil war. Is the nation focused on this war? Election rallies, Faith events, Farmer agitation, in-fighting over resources going on...Wake up India!