बोस की 125वीं जयंती पर एक साल भव्य कार्यक्रम करेगी मोदी सरकार, PM का ट्वीट

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भी आ रही है. राज्य की ममता सरकार ने इसके मद्देनजर तैयारी शुरू कर दी है. कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने अपने भाषणों में इस बात का जिक्र भी किया था. आज पीएम मोदी ने भी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर ट्वीट किया है. खास बात यह है कि इसी बात को लेकर पीएम मोदी ने एक ट्वीट बंगाली में भी किया है. जिससे उम्मीद की जा रही है कि इस साल केंद्र सरकार भी बोस की जयंती को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है.

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी सर्वविदित है. एक विद्वान, सैनिक और राजनेता की उत्कृष्टता, हम जल्द ही उनके 125 वें जयंती समारोह की शुरुआत करेंगे. इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है. आइए, इस खास मौके को भव्य तरीके से पेश करते हैं!"

Netaji Subhas Bose’s bravery is well-known. A scholar, soldier & statesman par excellence, we are soon to commence his 125th Jayanti celebrations. For that, a high-level committee has been formed. Come, let us mark this special occasion in a grand manner! https://t.co/kJedlpOHIU