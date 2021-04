लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सरकार के कंट्रोल रूम एक्टिव, देखें हेल्पलाइन नंबरों की लिस्ट

देश में लगातार कोरोना संक्रमण का संकट बढ़ता जा रहा है. कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर आंशिक या फुल लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है. इस बीच श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने एक बार फिर श्रमिक मजदूरों के लिए अपने कंट्रोल रूम (Control Rooms) एक्टिव कर दिए हैं.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) द्वारा जारी बयान के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले और कई राज्यों में लगाई गई पाबंदियों के चलते श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में गठित 20 कंट्रोल रूम फिर से चालू कर दिए गए हैं. साथ ही नंबर भी जारी कर दिए गए हैं. किसी भी श्रमिक एवं प्रवासी मजदूर को किसी तरह की आवश्यकता हो तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और सेवा का लाभ उठाएं.

Watch as Shri Apurva Chandra, Secretary, Ministry of Labour and Employment, Govt. of India, informs us about the 20 control rooms that were set up in April 2020 by Ministry of Labour and Employment are now being rejuvenated. pic.twitter.com/x48ikirvY6