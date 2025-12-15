सऊदी अरब में रहकर इंस्टाग्राम पर डाली आपत्तिजनक पोस्ट, भारत लौटते ही युवक गिरफ्तार

हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में मंगलुरु पुलिस ने एक युवक को विदेश से भारत पहुंचते ही गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान अब्दुल खादर नेहाद (27) के रूप में हुई है, जो कर्नाटक के मंगलुरु स्थित उलाइबेट्टु इलाके का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से सऊदी अरब में काम कर रहा था.

विदेश से लौटते ही पकड़ा गया युवक

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 11 अक्टूबर को पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेते हुए केस दर्ज किया गया था. आरोप है कि इंस्टाग्राम अकाउंट ‘team_sdpi_2025’ से हिंदू धर्म से जुड़ी अपमानजनक और उकसाने वाली पोस्ट साझा की गई थी. इस पोस्ट के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की.

जांच के दौरान की गई तकनीकी विश्लेषण में यह सामने आया कि इंस्टाग्राम पोस्ट अब्दुल खादर नेहाद द्वारा अपलोड की गई थी. उस समय आरोपी सऊदी अरब में रह रहा था. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर यह साफ हुआ कि पोस्ट नेहाद नाम के शख्स ने ही किया था.

पुलिस ने जारी किया था एलओसी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था, ताकि उसके भारत लौटते ही उसे हिरासत में लिया जा सके. इसके तहत 14 दिसंबर को जैसे ही नेहाद केरल के कोझिकोड स्थित कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से पहुंचा, पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी में लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है कि उसने कथित तौर पर यह पोस्ट किस उद्देश्य से की, इसके पीछे कोई संगठनात्मक भूमिका थी या नहीं, और क्या इससे पहले भी इस तरह की गतिविधियों में उसकी संलिप्तता रही है.

