scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सऊदी अरब में रहकर इंस्टाग्राम पर डाली आपत्तिजनक पोस्ट, भारत लौटते ही युवक गिरफ्तार

हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में मंगलुरु के युवक अब्दुल खादर नेहाद को भारत लौटते ही गिरफ्तार किया गया है. सऊदी अरब में रहते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने पहले ही लुक आउट सर्कुलर जारी किया था. आरोपी को केरल के कालीकट एयरपोर्ट से पकड़ा गया था.

Advertisement
X
हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर युवक गिरफ्तार (Photo: Representational)
हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर युवक गिरफ्तार (Photo: Representational)

हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में मंगलुरु पुलिस ने एक युवक को विदेश से भारत पहुंचते ही गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान अब्दुल खादर नेहाद (27) के रूप में हुई है, जो कर्नाटक के मंगलुरु स्थित उलाइबेट्टु इलाके का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से सऊदी अरब में काम कर रहा था.

विदेश से लौटते ही पकड़ा गया युवक

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 11 अक्टूबर को पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेते हुए केस दर्ज किया गया था. आरोप है कि इंस्टाग्राम अकाउंट ‘team_sdpi_2025’ से हिंदू धर्म से जुड़ी अपमानजनक और उकसाने वाली पोस्ट साझा की गई थी. इस पोस्ट के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की.

सम्बंधित ख़बरें

हिंदू धर्म के खिलाफ डाला अपमानजनक पोस्ट डालने वाला युवक गिरफ्तार.(Photo: Representational )
विदेश में रहकर हिंदू धर्म के खिलाफ डाला अपमानजनक पोस्ट, भारत पहुंचते ही गिरफ्तार 
छिपाए गए नोटों की गिनती करते लोग. (Photo: Chandni kureshi/ITG)
महिला भिखारी ने कूड़े के ढेर में छिपाए थे रुपये, गिनते-गिनते लोगों के छूटे पसीने 
knife
मंगलुरु: बार में शराब पीते वक्त हुई बहस, बाहर आकर मार दिया चाकू, दो लोग घायल 
truck crushed women.
मंगलुरु: सड़क पर गड्ढे में गिरी महिला को ट्रक ने रौदा, मौके पर मौत 
mangaluru bus accident
Mangaluru KSRTC Bus Accident: 5 की मौत, 7 घायल 

जांच के दौरान की गई तकनीकी विश्लेषण में यह सामने आया कि इंस्टाग्राम पोस्ट अब्दुल खादर नेहाद द्वारा अपलोड की गई थी. उस समय आरोपी सऊदी अरब में रह रहा था. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर यह साफ हुआ कि पोस्ट नेहाद नाम के शख्स ने ही किया था.

पुलिस ने जारी किया था एलओसी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था, ताकि उसके भारत लौटते ही उसे हिरासत में लिया जा सके. इसके तहत 14 दिसंबर को जैसे ही नेहाद केरल के कोझिकोड स्थित कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से पहुंचा, पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया.

Advertisement

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी में लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है कि उसने कथित तौर पर यह पोस्ट किस उद्देश्य से की, इसके पीछे कोई संगठनात्मक भूमिका थी या नहीं, और क्या इससे पहले भी इस तरह की गतिविधियों में उसकी संलिप्तता रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement