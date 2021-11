कंगना रनौत ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, पद्म श्री अवार्ड वापस लिया जाए... कांग्रेस की राष्ट्रपति से मांग

एक्ट्रेस कंगना रनौत आजादी को लेकर दिए बयान को लेकर विवादों में हैं. कंगना ने एक टीवी चैनल पर कार्यक्रम में 1947 में मिली आजादी को भीख बताया था. अब महिला कांग्रेस ने इसे लेकर आपत्ति जताई है. साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कंगना का पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग की है.

महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने लिखा, कंगना रनौत ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने, संविधान का अपमान करने और स्वतंत्रता आंदोलन का मजाक उड़ाया. ऐसे में उन पर उचित कार्रवाई की जाए और उनसे पद्म श्री वापस लिया जाए.

Mahila Congress Prez, Ms @dnetta writes to Hon’ble @rashtrapatibhvn ji seeking appropriate action against Ms #KanganaRanaut who has insulted our freedom fighters,disrespected our Constitution & mocked our National Movement



We demand her Padma Shri award be immediately recalled. pic.twitter.com/xCeQGJ8X4Z