जम्मू-कश्मीर में आतंक पर प्रहार जारी, कुलगाम में लश्कर के दो आतंकियों ने किया सरेंडर

जम्मू-कश्मीर में डीडीसी चुनाव के रिजल्ट के बीच कुलगाम जिले में आतंकवादियों की पुलिस और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई है. इस दौरान लश्कर-ए-तैयबा के दो स्थानीय आतंकवादियों ने सरेंडर किया है. कश्मीर जोन पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन आतंकवादियों ने अपने परिवारों की अपील पर सरेंडर किया है. इनके पास से पुलिस ने दो पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद किए हैं.

During encounter between terrorists and police/security forces at Tongdounu, Kulgam, two local terrorists of Lashkar-e-Taiba surrendered on appeal of families. Incriminating materials including two pistols & ammunition recovered: Kashmir Zone Police