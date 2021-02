किसान आंदोलन: विदेशी हस्तियों को क्रिकेटर्स ने दिया जवाब, कार्ति चिदंबरम बोले- BCCI करवा रहा ऐसे ट्वीट

किसान आंदोलन के मुद्दे पर रिहाना, मिया खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग जैसी कई विदेशी हस्तियों ने टिप्पणी की. जिसको लेकर भारतीय सेलिब्रिटीज ने तगड़ा रिएक्शन दिया है. क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने भी इन विदेशी हस्तियों के बयान पर रिएक्ट किया है. सचिन, कुंबले, धवन, रैना आदि ने ट्वीट पर विदेशी हस्तियों को भारत के आंतरिक मामलों में दखल न देने की नसीहत दी. लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने आरोप लगाया कि बीसीसीआई क्रिकेटरों को ऐसे ट्वीट करने के लिए फोर्स कर रहा है.

बता दें कि सांसद कार्ति चिदंबरम पूर्व वित्त मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बीसीसीआई क्रिकेटरों को ऐसे ट्वीट करने के लिए फोर्स न करे. यह काफी बचकाना है.

दरअसल, किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्वीट में लिखा कि 'भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है. बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं. भारतीय भारत को जानते-समझते हैं. उन्हें ही भारत के लिए फैसला लेना चाहिए. आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें. सचिन ने आखिर में अपने ट्वीट में #IndiaTogether और #IndiaAgainstPropaganda हैश टैग का इस्तेमाल किया.

इस मसले पर पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भी ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत अपने आंतरिक मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने में सक्षम है. वहीं, ओपनर शिखर धवन ने लिखा कि किसी सॉल्यूशन पर पहुंचना इस वक्त हमारे महान देश के लिए अत्यंत आवश्यक है. एक अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए आइए एक साथ खड़े होकर आगे बढ़ते हैं.

Dear @BCCI please stop forcing cricketers from tweeting propaganda. It’s very crude.