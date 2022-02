Karnataka Hijab Row: फ्लैग मार्च, स्कूलों के पास धारा-144, कड़ी सुरक्षा में खुले 10वीं तक के स्कूल

हिजाब विवाद की सरगर्मी के बीच कर्नाटक में कक्षा 10 तक के स्कूल आज से खुल गए हैं. लेकिन 10वीं से 12वीं के कॉलेज राज्य में अभी भी बंद हैं. मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने का मामला अभी कोर्ट में ही है. आज सुबह सुबह 10वीं तक की छात्राएं स्कूल गईं. इस विवाद का केंद्र रहे उडुपी में भी आज स्कूल खुले हुए हैं. लेकिन उडुपी प्रशासन ने सुरक्षा के ख्याल से एहतियान स्कूल के आस-पास धारा-144 लागू कर दी है.

प्रशासन स्कूली बच्चों को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है. रविवार को शिवमोगा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया. इससे पहले उडुपी में भी 11 फरवरी को पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था.

200 मीटर के दायरे में धारा-144

सोमवार को स्कूल खुलने के साथ ही प्रशासन स्कूल के आस-पास किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक लगाने के उद्देश्य से धारा-144 लागू कर दी है. बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से उडुपी जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला कमिश्नर एम कूर्मा राव से सभी हाई स्कूलों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने की मांग की गई थी. इसके बाद से कमिश्नर ने यह आदेश दिया है. अब 200 मीटर के दायरे में 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे.

