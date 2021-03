कर्नाटक में नहीं लगेगा लॉकडाउन, कोरोना संकट को देखते हुए 15 दिनों तक विरोध-प्रदर्शन व रैली पर रोक

कर्नाटक में कोरोना (Karnataka Coronavirus) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी है. कर्नाटक में अगले 15 दिनों तक विरोध-प्रदर्शन या रैलियां करने पर बैन लगा दिया गया है. सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया.

कर्नाटक सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि राज्य में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद सरकार की ओर से कहा गया कि आज (सोमवार) से लेकर 15 दिनों तक राज्य में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी. कोरोना के खतरे को देखते हुए किसी भी तरह की पार्टी या फंक्शन करने की भी इजाजत नहीं होगी. मास्क न पहनने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कर्नाटक सरकार ने कहा कि राज्य में चुनावी रैलियों की संख्याओं को भी कम करने की जरूरत है. अगर मैरिज हॉल मालिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें दंडित किया जाएगा और 6 महीने के लिए जेल की सजा होगी. किसी भी सूरत में भीड़ को इकट्ठा नहीं करना है. राज्य में कोरोना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

For 15 days from today no protests, rallies will be allowed. Number of cases in apartments are increasing, so no parties or celebration allowed from today. There will be no lockdown. Strict action will be taken against people who don't wear mask: Karnataka Government