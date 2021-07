JEE Main: बारिश की वजह से छूटा टेस्ट तो महाराष्ट्र के छात्रों को मिलेगा एक और मौका

महाराष्ट्र में जारी बारिश की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है. कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है और सड़कों पर आवाजाही भी रुक गई है. परिस्थिति को समझते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के छात्रों को JEE (Main)-2021 के सेशन 3 टेस्ट के लिए एक और मौका मिल सकता है. अगर वे बारिश के चलते अपने सेंटर पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उन्हें दोबारा टेस्ट देने का अवसर मिलेगा.

महाराष्ट्र के छात्रों को बड़ी राहत

ट्वीट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि महाराष्ट्र में भारी बारिश और लैंडस्लाइड देखते हुए, मैंने NTA को सलाह दी है कि उन छात्रों को परीक्षा देने का एक और मौका मिले जो बारिश की वजह से एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाएंगे. शिक्षा मंत्री के मुताबिक महाराष्ट्र के कोल्हापुर, पालघर, रतनागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, सांगली और सतारा में बारिश से स्थिति काफी खराब है, ऐसे में यहां के छात्रों को ये रियायत दी जाएगी.

In light of the heavy rains and landslides in Maharashtra, to assist the Maharashtra student community, I have advised the @DG_NTA to grant another opportunity to all candidates who may not be able to reach the test centre for JEE (Main)-2021 Session 3.