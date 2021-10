कश्मीर: पुलवामा में मुठभेड़ जारी, सुरक्षाबलों ने टॉप 10 आतंकी उमर मुश्ताक खांडे को घेरा

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. यह मुठभेड़ पुलवामा के पंपोर में चल रही है. बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों ने टॉप 10 आतंकी और लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को घेर लिया है. यह जानकारी कश्मीर आईजी विजय कुमार ने दी.

आईजी विजय कुमार ने बताया कि पंपोर के द्रंगबल में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप 10 टारगेट में शामिल आतंकी उमर मुश्ताक खांडे को घेर लिया गया है. मुश्ताक कश्मीर के भगत में 2 पुलिस कर्मियों की मौत समेत अन्य आतंकी हमलों में शामिल रहा है.

LeT commander Umar Mustaq Khandey, one of the top 10 targets of J&K police & who was involved in the killing of two police personnel at Baghat, Srinagar & other terror crimes, is trapped in Pampore encounter: Kashmir IG Vijay Kumar



