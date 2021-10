क्या उत्तराखंड में 100 चीनी सैनिकों ने की थी घुसपैठ? ITBP चीफ ने दिया ये जवाब

उत्तराखंड में पिछले दिनों 100 चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें आई थीं, अब इसपर ITBP चीफ संजय अरोड़ा का बयान आ गया है. ITBP DG संजय अरोड़ा ने साफ कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल (LAC) पर छोटी-मोटी घुसपैठ की ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. जिनका ITBP माकूल जवाब देती है.

यह जानकारी मिली थी कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के करीब 100 सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) का उल्लंघन कर पिछले महीने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुस आए थे. बताया गया था कि यह घटना 30 अगस्त को हुई थी और चीनी सैनिक कुछ घंटे बाद वापस लौट गए थे.

होती रहती हैं ऐसी छोटी-मोटी घटनाएं - ITBP DG

ITBP DG संजय अरोड़ा ने कहा, 'ITBP एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और हमारी ड्यूटी है की बॉर्डर पर चाहे कोई भी स्थिति हो, उसमें नेशनल इंटीग्रिटी बनाए रखना. आपने पिछले साल भी देखा है कि आईटीबीपी ने बहुत अच्छा काम किया है, और आगे भी करते रहेंगे.'

ITBP's mandate is to maintain national security & integrity of borders. ITBP's capability & preparedness are satisfactory. At the border, incidents of small transgression happen periodically & we keep giving them appropriate responses: ITBP DG Sanjay Arora pic.twitter.com/eHqdPVuGUN