नवरात्र की शुरुआत के साथ आज से पटरियों पर उतरी तेजस एक्सप्रेस, ये हैं यात्रा के नियम

देश की पहली प्राइवेट ट्रेन 'तेजस एक्सप्रेस' आज यानी 17 अक्टूबर से एक बार फिर पटरी पर दौड़ रही है. नई दिल्ली से लखनऊ (New Delhi-Lucknow) और अहमदाबाद से मुंबई (Ahamdabad-Mumbai) के बीच चलने वाली तेजस ट्रेन का पुन: संचालन नवरात्र के पहले दिन से शुरू हुआ है. बता दें कि कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन की वजह से तेजस एक्सप्रेस का परिचालन 19 मार्च यानी करीब सात महीने से बंद था.

इस ट्रेन को चलाने वाली सरकारी कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) ने तेजस एक्सप्रेस (लखनऊ-नई दिल्ली और अहमदाबाद-मुंबई) के संचालन के लिए विशेष तैयारी की है. साथ IRCTC ने ये भी बताया कि त्योहारी सीजन में बढ़ती यात्री मांग के लिए तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express) को 17 अक्टूबर से चलाया जा रहा है.

