IRCTC: किफायती दामों में करें माता वैष्णो देवी सहित कई तीर्थ स्थानों के दर्शन, जानें पैकेज से जुड़ी डिटेल्स

IRCTC Tour Package: यदि आप उत्तर भारत के दर्शन करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी आपके लिए एक अच्छा मौका लेकर आया है. आईआरसीटीसी आपके लिए लेकर आया है नॉर्थ दर्शन यात्रा (NORTH DARSHAN (WZPSTT10). इस यात्रा में आपको उज्जैन - मथुरा - हरिद्वार - ऋषिकेश - अमृतसर - माता वैष्णोदेवी जैसे तीर्थ जगहों के दर्शन कर सकेंगे.

आईआरसीटीसी का ये पैकेज सबसे किफायती पैकेज में से एक है. यात्रा की अवधि 9 दिन और 8 रातों की है. इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत IRCTC की वेबसाइट (www.irctctourism.com) पर शुरू हो चुकी है. इसके अलावा यात्री IRCTC के पर्यटक सुविधा केंद्र और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भी बुकिंग कर सकते हैं.

Want to travel to the most coveted tourist destinations in #NorthIndia at the best price? #Book our 9D/8N 'North Darshan' train tour package starting at just Rs.8,505/-*pp. Visit https://t.co/b0kGhwQ3RP