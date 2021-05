अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर बोले PM मोदी- नर्सिंग स्टाफ का आभार व्यक्त करने का दिन

कोरोना संकट के बीच अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देशभर के कई नेताओं ने बधाई दी है. पीएम मोदी ने कहा कि स्वस्थ भारत के प्रति नर्सिंग स्टाफ के कर्तव्य, करुणा और प्रतिबद्धता की भावना अनुकरणीय है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मेहनती नर्सिंग स्टाफ का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो COVID-19 से लड़ने में सबसे आगे है. स्वस्थ भारत के प्रति उनके कर्तव्य, करुणा और प्रतिबद्धता की भावना अनुकरणीय है.

International Nurses Day is a day to express gratitude to the hardworking nursing staff, who is at the forefront of fighting COVID-19. Their sense of duty, compassion and commitment towards a healthy India is exemplary.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 12, 2021

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर कहा कि "अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस" पर देश की समस्त नर्सों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. कोरोना महामारी के इस संकट काल में अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहीं हमारी नर्स बहनों के त्याग और समर्पण की भावना को सादर नमन.

"अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस" पर देश की समस्त नर्सों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।



कोरोना महामारी के इस संकट काल में अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहीं हमारी नर्स बहनों के त्याग व समर्पण की भावना को सादर नमन।

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 12, 2021

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उन लोगों को मेरी शुभकामनाएं जो इस दुनिया से दर्द और पीड़ा को दूर कर रहे हैं. हम आपके योगदान को सलाम करते हैं और आपकी परोपकारी भावना की प्रशंसा करते हैं. थैंक्स नर्स.

My wishes to those who are nursing away pain and suffering from this world. We salute your contribution and admire your altruistic spirit.



Thank you, Nurses. #InternationalNursesDay

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 12, 2021

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ हमारी चिकित्सा प्रणाली की रीढ़ हैं. उनकी देखभाल और हीलिंग टच न केवल मेडिकल रिकवरी बल्कि मरीजों की भावनात्मक भलाई सुनिश्चित करता है. उन्होंने फ्रंट से कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया है. मैं इस पर हमारे देश की नर्सों को सलाम करता हूं.

My sincere gratitude and respect to all the nurses around the world for their constant service to the mankind.

Thank you for playing a crucial role in ensuring health and well-being in society.#InternationalNursesDay #NursesDay #NursesWeek2021 #nursesday2021 pic.twitter.com/0KiflLcNGY

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 12, 2021

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता शरद पवार ने भी अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सिंग स्टाफ को बधाई दी.