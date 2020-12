इंडिगो का खुलासा- हैक हुआ था कंपनी का सर्वर, आंतरिक दस्तावेजों के लीक होने का डर

एयरलाइन कंपनी इंडिगो का सर्वर दिसंबर महीने की शुरुआत में हैक कर लिया गया था. इंडिगो ने खुद गुरुवार को इसका खुलासा किया. कंपनी को इस बात की आशंका है कि हैकर कंपनी के कुछ आंतरिक दस्तावेजों को सार्वजनिक वेबसाइटों पर अपलोड कर सकते हैं.

इंडिगो ने बताया कि दिसंबर 2020 की शुरुआत में उसका सर्वर हैक हो गया था. हालांकि, कंपनी का कहना है कि उसने बहुत ही कम समय में इस पर काबू पा लिया और इसका असर मामूली रहा.

There were some segments of data servers that were breached - so, there is a possibility that some internal documents may get uploaded by the hackers on public websites & platforms: IndiGo https://t.co/59sozUztTK