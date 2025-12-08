scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन मामला SC के बाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, इस दिन होगी केस की सुनवाई

इंडिगो की उड़ानों में भारी अव्यवस्था लगातार सातवें दिन भी जारी है, जिससे यात्रियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सोमवार को विभिन्न हवाई अड्डों पर 450 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और विशाखापत्तनम जैसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं. संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दायर की गई है.

Advertisement
X
IndiGo मामले पर पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. (Photo- PTI)
IndiGo मामले पर पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. (Photo- PTI)

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो गंभीर संसाधन संकट और परिचालन अव्यवस्था से जूझ रही है. लगातार सातवें दिन भी उड़ानें बड़े पैमाने पर रद्द की जा रही हैं, जिससे प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. इंडिगो संकट को लेकर अब अदालतों में भी हलचल दिख रही है. दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है.

दिल्ली कोर्ट में दायर याचिका में हवाई अड्डों पर फंसे यात्रियों की सहायता और प्रभावित लोगों को रिफंड देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है. हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई बुधवार को तय की है और यह भी कहा कि केंद्र सरकार पहले ही कुछ निर्देश जारी कर चुकी है.

यह भी पढ़ें: IndiGo Crisis: '₹18000 सैलरी... 3 लोगों का काम', इंडिगो के पूर्व कर्मचारी का लेटर Viral, कहा- ये रातोरात नहीं हुआ

सम्बंधित ख़बरें

indigo flight cancellations continue in delhi and bengaluru
इंडिगो की कई उड़ानें रद्द, यात्री परेशान-बेबस... कब खत्म होगा संकट?  
फ्लाइट कैंसिलेशन के डर से लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री की मौत! परिजनों ने लगाया आरोप  
Indigo Flight Crisis (Photo: PTI)
'₹18000 सैलरी... 3 लोगों का काम', पूर्व IndiGo कर्मचारी का लेटर वायरल! 
LG Electronics stock ended 3.31% lower at Rs  1618.70. Market cap of the firm stood at Rs 1.09 lakh crore.
IndiGo शेयर खुलते ही बिखरा... संकट के बीच 5% की बड़ी गिरावट 
IndiGo Crisis: फ्लाइट कैंसिलेशन कब होगा खत्म? जानें... 

वहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी एक वकील ने स्थिति की गंभीरता का जिक्र करते हुए कहा कि "बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ानें रद्द कर दी गईं जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है." इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अदालत "एयरलाइन नहीं चला सकती." सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार स्थिति पर संज्ञान ले चुकी है और समय रहते कदम उठाए गए हैं.

Advertisement

इंडिगो की कमोबेश 450 उड़ानें रद्द

सोमवार को देश भर में 450 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर ही 134 उड़ानें- 75 प्रस्थान और 59 आगमन रद्द रहीं. बेंगलुरु में 127, अहमदाबाद में 20 और विशाखापत्तनम में 7 उड़ानें प्रभावित हुईं. सुबह 9:30 बजे तक कुल 289 रद्द उड़ानों की आधिकारिक जानकारी मिल चुकी थी.

यह भी पढ़ें: Live- आज 450 फ्लाइट्स कैंसिल... एयरपोर्ट्स पर परेशान यात्री, कब थमेगा इंडिगो का संकट

कैसे शुरू हुआ इंडिगो संकट?

यह संकट तब गहरा गया जब रविवार को एयरलाइन ने 650 उड़ानें रद्द की थीं, हालांकि यह संख्या उससे पहले दो दिन में रद्द हुई 1000 से अधिक उड़ानों से कम थी. घरेलू एयर ट्रैवल के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर हुई अव्यवस्था की स्थिति पहले शायद ही देखने को मिली हो. यह अव्यवस्था तब पैदा हुई जब केंद्र ने एयरलाइन कर्मचारियों के लिए वर्किंग आवर लिमिटेशन लागू किया.

बढ़ते संकट के बीच यात्रियों में नाराज़गी और एयरलाइन पर सवाल दोनों बढ़ रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार और DGCA स्थिति को सामान्य करने की कोशिशों में जुटे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement