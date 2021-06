Indian Railway: पटरी पर लौट रही ये स्पेशल ट्रेनें, लिस्ट में देखें रूट और टाइम शेड्यूल

देश में सुस्त पड़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार के साथ ही भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने अधिक संख्या में ट्रेनों को बहाल करने का फैसला किया है. उत्तर रेलवे ने 10 स्पेशल ट्रेनों (Special Trains) को फिर से चलाने जबकि 08 स्पेशल ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. उत्तर रेलवे (Northern Railways) के मुताबिक कई ट्रेनों का 18 जून से संचालन शुरू होगा जो अगले आदेश तक पटरी पर दौड़ेंगी.



फिर से चलेंगी ये ट्रेनें

> ट्रेन नंबर 02994 उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल एक्सप्रेस 18 जून से चलेगी.

> ट्रेन नंबर 02993 दिल्ली सराय रोहिल्ला-उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन 19 जून से फिर चलेगी.

> ट्रेन नंबर 02487 बीकानेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल ट्रेन 19 जून से फिर शुरू होगी.

> ट्रेन नंबर 02488 दिल्ली सराय रोहिल्ला-बीकानेर स्पेशल ट्रेन 19 जून से फिर शुरू होगी.

> ट्रेन नंबर 04735 श्रीगंगानगर-अंबाला स्पेशल 18 जून से शुरू होगी.

> ट्रेन नंबर 04736 अंबाला-श्रीगंगानगर स्पेशल 19 जून से फिर शुरू होगी.

> ट्रेन नंबर 09415 अहमदाबाद-श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल 27 जून से फिर शुरू होगी.

> ट्रेन नंबर 09416 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-अहमदाबाद स्पेशल 29 जून से फिर शुरू होगी.

> ट्रेन संख्या 09749 सूरतगढ़–भटिंडा स्पेशल 19 जून से फिर शुरू होगी.

> ट्रेन संख्या 09750 भटिंडा-सूरतगढ़ स्पेशल 19 जून से फिर शुरू होगी.

> ट्रेन संख्या 09579 राजकोट–दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल 24 जून से फिर शुरू होगी.

> ट्रेन संख्या 09580 दिल्ली सराय रोहिल्ला-राजकोट स्पेशल 25 जून से फिर शुरू होगी.

> ट्रेन नंबर 04702 लालगढ़-अबोहर स्पेशल 18 जून से फिर शुरू होगी.

> ट्रेन नंबर 04701 भटिंडा-लालगढ़ स्पेशल 20 जून से फिर शुरू होगी.

> ट्रेन नंबर 04721 जोधपुर–भटिंडा स्पेशल 19 जून से फिर शुरू होगी.

> ट्रेन नंबर 04722 अबोहर-जोधपुर स्पेशल 18 जून से फिर शुरू होगी.

