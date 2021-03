Indian Railways: रेलवे ने कैंसिल की ये ट्रेनें, कई गाड़ियों के रूट डायवर्ट, जानें डिटेल्स

भारतीय रेलवे (Indian Railways) होली से पहले एक तरफ जहां कई नई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है तो वहीं, रेलवे लाइन पर आधुनिकीकरण से संबंधित काम के चलते कई गाड़ियों के रूट्स डायवर्ट भी किए जा रहे हैं. पश्चिम रेलवे (Western Railways) के अनुसार अहमदाबाद डिवीजन के ध्रांगध्रा-सामाखियाली खंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य (Non Interlocking work) के कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी.

रेलवे के मुताबिक इस रूट पर चलने वाली लंबी दूरी की कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन (Divert) करने का फैसला लिया गया है.

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

ट्रेन नंबर 09116/ 09115 भुज-दादर-भुज स्पेशल ट्रेन 21 से 23 मार्च 2021 तक पूर्ण रूप से निरस्त रहेगी.

ट्रेन नंबर 02973 गांधीधाम-अहमदाबाद के बीच 24 मार्च को आंशिक रूप से रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 09335 गांधीधाम-इंदौर स्पेशल ट्रेन 22 मार्च को गांधीधाम-अहमदाबाद के बीच रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 06505 गांधीधाम-अहमदाबाद के बीच 23 मार्च 2021 को रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 01191 भुज-हमदाबाद के बीच 24 मार्च 2021 को निरस्त रहेगी.

In connection to Non Interlocking work on Dhrangadhra-Samakhiali section of Ahmedabad division of Western Rly, some long distance trains originating or terminating over WR, will remain cancelled or diverted or short terminated.



Passengers are requested to kindly take note. pic.twitter.com/xOZOUvmlXl