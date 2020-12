किसान आंदोलन के कारण रेलवे ने रद्द की ये ट्रेनें, कई ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव, देखें डिटेल

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. आंदोलन के 19वें दिन आज (सोमवार) किसानों की भूख हड़ताल है. सुबह 8 बजे से ही किसान नेता दिल्ली से लगे बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं और अनशन पर हैं. सरकार के भरोसे के बाद भी किसान अपनी मांग मनवाने का लगातार दबाव बना रहे हैं. देश में किसानों के धरना प्रदर्शन के कारण भारतीय रेलवे (Indian Railways) की कई ट्रेनें प्रभावित हैं.

रेलवे द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पंजाब में पिछले दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के कारण पश्चिम रेलवे (Western Railways) की कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. जबकि कुछ ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. इसके इलावा कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और तदनुसार शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है.

इन 4 ट्रेनों को किया गया कैंसिल

1- अजमेर-अमृतसर एक्सप्रेस (09613) स्पेशल ट्रेन 14 दिसंबर को रद्द रहेगी.

2- अमृतसर-अजमेर एक्सप्रेस (09612) स्पेशल ट्रेन 15 दिसंबर को रद्द रहेगी.

3- डिब्रुगढ़-अमृतसर एक्सप्रेस (05211) स्पेशल ट्रेन 14 दिसंबर को रद्द रहेगी.

4- अमृतसर-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस (05212) स्पेशल ट्रेन 16 दिसंबर को रद्द रहेगी.

Passengers kindly take attention. #WRUpdate



Due to Kisan agitation in Punjab, train movement has been affected and hence, few trains have been diverted and certain trains have been short terminated & accordingly short originated. @drmbct @RailMinIndia pic.twitter.com/pN0Kgl5sS3