नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए IRCTC का शानदार ऑफर, टूर पैकेज में मिलेंगी ये खास सुविधाएं, जानें किराया

IRCTC Package for NORTH EAST: अगर आप उत्तर पूर्व भारत की यात्रा करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. आजादी का अमृत महोत्सव और 'देखो अपना देश' के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) उत्तर पूर्व भारत की यात्रा करा रहा है. आईआरसीटीसी ने इस विशेष पैकेज का नाम "ESSENCE OF NORTH EAST EX-AHMEDABAD" रखा है. यह पैकेज 6 रात और 7 दिन का है, जिसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2022 से शुरू होने जा रही है.

पैकेज में क्या है शामिल?

IRCTC इस डिलाइटफुल टूर पैकेज के जरिए उत्तरपूर्वी भारत के सबसे अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा आकर्षक स्थलों को कवर कर रहा है. इस पैकेज के माध्यम से आपको गुवाहाटी, काजीरंगा, शिलांग, चेरापूंजी, दावकी, मावलिननॉन्ग, शिलांग और गुवाहाटी घुमाया जाएगा. यह एक हवाई पैकेज है. पैकेज की शुरुआत 27 अप्रैल को अहमदाबाद से होगी और 3 मई को दिल्ली में खत्म होगा.

The breathtaking mountains and hills, stunning waterfalls, rivers & more awaits you. Take the trip to North East and experience the true essence of beauty with #IRCTC’s tourism air tour package for 7D/6N starting from ₹40,600/- pp*. visit https://t.co/0HKfNZLA9L @AmritMahotsav