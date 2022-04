केरल घूमने का शानदार ऑफर, IRCTC के टूर पैकेज में फ्लाइट ट्रैवल समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

IRCTC Package for Kerala: अगर आप दक्षिण भारत में छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है. आजादी का अमृत महोत्सव और 'देखो अपना देश' के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) आपको केरल की सैर करने के लिए एक विशेष पैकेज लेकर आया है. इस हवाई पैकेज के माध्यम से आप एलेप्पी, कोच्चि, मुन्नार और तिरुवनंतपुरम घूम सकते हैं. आइए जानते हैं आईआरसीटीसी के इस पैकेज में क्या कुछ खास है.

IRCTC के इस टूर पैकेज के माध्यम से एलेप्पी, कोच्चि, मुन्नार और तिरुवनंतपुरम के सबसे ज्यादा आकर्षक स्थलों को कवर कर रहा है. इस पैकेज का नाम "Kerala Delights ex Hydrabad " है. 5 रात और 6 दिन के इस पैकेज की कीमत मात्र 26550/- रुपये प्रति व्यक्ति है. इसकी शुरुआत हैदराबाद से होगी.

The scintillating beauty of #Kerala is all you need for your upcoming holiday! Leave the planning to us as you simply book & enjoy. To know more about this all-incl. 6D/5N affordable air tour package, visit https://t.co/Va25ihTfQr @AmritMahotsav