Indian Railway: चुटकियों में घर बैठे बुक कर सकेंगे ट्रेन टिकट, रेलवे ने बताया ये आसान तरीका

IRCTC Ticket Booking, Rail Ticket Booking App: भारतीय रेल से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं. यात्रियों की सुविधा का रेलवे बेहद ख्याल रखता है. इसके लिए समय-समय पर रेलवे बदलाव या कुछ नया जोड़ता रहता है. अब रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग को आसान करने के लिए ऐप लॉन्च किया है.

IRCTC Rail Connect से बुक करें टिकट

जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो टिकट बुकिंग के लिए हमारे पास बहुत सीमित साधन होते हैं. हम या तो रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट बुकिंग कराते हैं या तो IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग करते हैं. लेकिन अब रेलवे के ऐप IRCTC Rail Connect के जरिए हम घर बैठे आसानी से टिकट बुक या कैंसिल कर सकते हैं.

देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज इस साल होगा तैयार, जानिए क्या है इसकी खासियत

रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी

IRCTC रेल कनेक्ट की जानकारी रेल मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी. रेल मंत्रालय द्वारा ट्वीट में जानकारी दी गई कि IRCTC रेल कनेक्ट के जरिए आप टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं. आप इस ऐप के जरिए अपनी ट्रेन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. इस ऐप से टिकट बुकिंग के लिए आपके पास पेमंट के लिए अलग-अलग पेमंट मोड उपलब्ध रहेंगे.

Booking train ticket is easier now!



Indian Railways simplifies your train booking experience with IRCTC Rail Connect App. Book ticket, get PNR status, make payment through multiple modes anytime anywhere.

Download Now:https://t.co/xPf60NOrOYhttps://t.co/auBPtthjWG pic.twitter.com/ni1zt8rE3j