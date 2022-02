कुवैत में भारतीय दूतावास ने शशि थरूर पर साधा निशाना, भारत विरोधी ट्वीट को किया था रीट्वीट

कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Row) के चलते कुवैत में भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) को एक पाकिस्तानी एजेंट द्वारा भारत विरोधी (Anti Indian) ट्वीट को रीट्वीट करने पर फटकार लगाई. साथ ही इस तरह के भारत विरोधी चीजों तो प्रोत्साहित नहीं करने की सलाह दी.

पाकिस्तानी एजेंट ने किया था ट्वीट

दरअसल, कुवैत से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया था कि शक्तिशाली कुवैती सांसदों के एक समूह ने सरकार से मांग की है कि वह भारत की सत्ता पर काबिज़ भाजपा के किसी भी सदस्य के कुवैत में प्रवेश करने पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं. हम मुस्लिम लड़कियों को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकते. ये Ummah के एकजुट होने का समय है.

शशि थरूर ने किया रीट्वीट

इस ट्वीट को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रीट्वीट करते हुए लिखा- 'घरेलू कार्रवाइयों का अंतरराष्ट्रीय असर होता है. मैं खाड़ी में रहने वाले अपने दोस्तों से भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर उनकी बेचैनियों के बारे में सुनता हूं. इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई तो दूर प्रधानमंत्री निंदा तक नहीं करते. हमें भारत पसंद है. लेकिन ऐसे हालात न बनाएं कि हम आपको दोस्त न बना सकें.'

Domestic actions have international repercussions. I hear from friends across the Gulf of their dismay at rising Islamophobia in India &the PM’s unwillingness to condemn it, let alone act decisively against it. “We like India.But don’t make it so hard for us to be your friends”. https://t.co/Bj9es8fbfS