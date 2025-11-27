Top News Headlines Today 27 Nov 2025 Live: सिंगापुर के पास भारतीय महासागर में 4.8 तीव्रता का भूकंप, नुकसान की कोई सुचना नहीं

सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय स्पेस स्टार्टअप Skyroot के Infinity Campus का उद्घाटन करेंगे, वहीं ओडिशा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा को संबोधित करेंगी. हाथरस भगदड़ केस, नितीश कटारा मर्डर केस और इलैयाराजा की याचिका जैसे अहम मामलों की अदालतों में भी आज सुनवाई होनी है.

इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट का सीएम योगी द्वारा निरीक्षण, दिल्ली में IIGF 2025 और जेएनयू का राष्ट्रीय सेमिनार, राजस्थान का टूरिज़्म प्री-समिट, क्यूब्बन पार्क का फ्लॉवर शो, हरियाणा के डॉक्टरों की पेन-डाउन स्ट्राइक और नवी मुंबई का धार्मिक आयोजन भी दिनभर की हमारी कवरेज में शामिल रहेगा.

साथ ही, ढाका और इस्लामाबाद की राजनीतिक हलचल पर भी हमारी खास नज़र बनी रहेगी.

