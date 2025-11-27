scorecardresearch
 
Top News Headlines Today 27 Nov 2025 Live: सिंगापुर के पास भारतीय महासागर में 4.8 तीव्रता का भूकंप, नुकसान की कोई सुचना नहीं

aajtak.in | नई दिल्ली | 27 नवंबर 2025, 4:38 AM IST

Latest News Headlines Today 27 Nov 2025 Live Updates: आजतक के इस लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. यहां आपको देश–दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज़ और बिल्कुल सटीक मिलेगी. पूरे दिन बदलते घटनाक्रम, कोर्ट से लेकर राजनीति तक की हलचल, राज्यों से लेकर अंतरराष्ट्रीय अपडेट - हमारी नजर हर महत्वपूर्ण खबर पर लगातार बनी रहेगी.

भारतीय महासागर में सिंगापुर के नजदीक 4.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज (Photo: Representational) भारतीय महासागर में सिंगापुर के नजदीक 4.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज (Photo: Representational)

सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय स्पेस स्टार्टअप Skyroot के Infinity Campus का उद्घाटन करेंगे, वहीं ओडिशा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा को संबोधित करेंगी. हाथरस भगदड़ केस, नितीश कटारा मर्डर केस और इलैयाराजा की याचिका जैसे अहम मामलों की अदालतों में भी आज सुनवाई होनी है.

इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट का सीएम योगी द्वारा निरीक्षण, दिल्ली में IIGF 2025 और जेएनयू का राष्ट्रीय सेमिनार, राजस्थान का टूरिज़्म प्री-समिट, क्यूब्बन पार्क का फ्लॉवर शो, हरियाणा के डॉक्टरों की पेन-डाउन स्ट्राइक और नवी मुंबई का धार्मिक आयोजन भी दिनभर की हमारी कवरेज में शामिल रहेगा.

साथ ही, ढाका और इस्लामाबाद की राजनीतिक हलचल पर भी हमारी खास नज़र बनी रहेगी.

4:38 AM (46 मिनट पहले)

हॉन्ग कॉन्ग अग्निकांड में अब तक 44 मौतें

Posted by :- Anurag

हॉन्ग कॉन्ग के ताई पो जिले में स्थित 31 मंजिला आवासीय टावरों में लगी भीषण आग पर काबू पाने की प्रक्रिया जारी है. इस बीच मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो गया है. अब तक इस हादसे में 44 लोगों की जान चली गई है. 

पूरी ख़बर को आप यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं - हाईराइज बिल्डिंग में लगी भीषण आग

4:08 AM (एक घंटा पहले)

व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड जवानों पर फायरिंग, संदिग्ध हिरासत में

Posted by :- Anurag

अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मारी गई. अधिकारियों के मुताबिक यह एक टार्गेटेड अटैक था. घटना के दौरान जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ संदिग्ध अब हिरासत में है. 

आप पूरी खबर को यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं - व्हाइट हाउस के नज़दीक गोलीबारी

4:02 AM (एक घंटा पहले)

बंगाल की खाड़ी में 4.0 तीव्रता का भूकंप

Posted by :- Anurag

बंगाल की खाड़ी में गुरुवार तड़के 4.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप सुबह 02:59 बजे आया. 

 

3:58 AM (एक घंटा पहले)

सिंगापुर के पास भारतीय महासागर में 4.8 तीव्रता का भूकंप

Posted by :- Anurag

भारतीय महासागर में सिंगापुर के नजदीक गुरुवार तड़के 4.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप संबंधी एजेंसियों के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक झटका रात 01:24 बजे आया और इसकी गहराई करीब 10 किलोमीटर थी. 

भूकंप के बाद न तो किसी तरह के नुकसान की सूचना मिली है और न ही सुनामी की कोई चेतावनी जारी हुई है. अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र भारतीय तट से काफी दूर था, इसलिए किसी खतरे की आशंका नहीं है.

 

