पुलित्जर विजेता थॉमस फ्रीडमैन बोले- कोरोना के दौरान ट्रम्प ने दुनिया को व्यवसाय की तरह देखा, भारत पर कहा ये

तीन बार पुलित्जर अवॉर्ड जीतने वाले स्तंभकार थॉमस फ्रीडमैन ने शुक्रवार को India Today Conclave 2021 में शिरकत की. थॉमस फ्रीडमैन 'super power in the 21st century' पर अपनी बात रखी.

अपने संबोधन की शुरुआत थॉमस फ्रीडमैन ने पांच शब्दों के साथ किया. ये पांच शब्द fast, fused, deep, open and smart थे. प्रकृति मां सभी महाशक्तियों की जननी है.

भारत पर थॉमस फ्रीडमैन ने कहा, "भारत एक चमत्कार है. मुझे उम्मीद है कि आप उस चमत्कार का पोषण, सराहना, सम्मान करेंगे. यह पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है."

वहीं, अमेरिका में "हाइपर-पोलराइजेशन" पर थॉमस फ्रीडमैन ने कहा, "हम केबल टीवी, सोशल मीडिया और राजनीतिक ध्रुवीकरण के संयोजन के कारण एक तरह के पागलपन की चपेट में हैं. तथ्य को कल्पना से अलग करने के लिए हम अपनी संज्ञानात्मक क्षमता खो रहे हैं.

