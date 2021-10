भारत-पाक मैच पर सियासी रण! शशि थरूर ने याद दिलाया कारगिल युद्ध, BJP को घेरा

भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को टी-20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना है. कई नेता पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने की वजह से मैच को रद्द किए जाने की मांग कर चुके हैं. अब कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने भी कल होने वाले मैच को लेकर बयान दिया है. थरूर ने मैच के बारे में कहते हुए कारगिल युद्ध का जिक्र कर दिया और कहा कि खेल और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए.

रविवार को होने वाले भारत-पाकिस्तान के मैच पर प्रतिक्रिया देते हुए शशि थरूर ने कहा, ''जब तक हम पाकिस्तान के साथ संबंधों को पूरी तरह से खत्म न कर दें, तब तक सब कुछ चलता रहना चाहिए. साल 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मत भूलिए कि सत्ता में भाजपा की सरकार थी और हमने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच खेला था. खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए.''

As long as we've completely disrupted relations with Pakistan, everything should go on. Don't forget during 1999 Kargil war, there was BJP govt in power & we played a World Cup match against Pak. Sports & politics should be kept apart: Shashi Tharoor on Ind-Pak T20 WC match pic.twitter.com/UTeeTrBgGK