कोरोना के बीच राहत की खबर, रिकवरी रेट बढ़ा, सिर्फ 4.44% एक्टिव केस

देश में कोरोना (Corona) मरीजों का आंकड़ा 95 लाख के पार पहुंच गया है. इस बीच राहत की खबर ये है कि भारत में रिकवरी रेट में काफी सुधार हुआ है. जिससे एक्टिव मामलों में कमी आई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 89.73 लाख कोरोना मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं. इसके साथ ही कोरोना रिकवरी दर (Recovery Rate) बढ़कर 94.11 प्रतिशत हो गई है.



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी किए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में Covid-19 के 35,551 नए मामले सामने आए हैं. जिसके बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 95,34,964 हो गए हैं. वहीं, 526 कोरोना मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,38,648 हो गई है.

देखें: आजतक LIVE TV

#Unite2FightCorona



The total recovered cases stand at 89,73,373.



The Recovery Rate has improved to 94.11%.



77.64% of the new recovered cases are contributed by ten States/UTs. pic.twitter.com/6BbTjgc9d2