ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया, भारत को बताया बिडेन समर्थक देश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के ट्वीट ने राष्ट्रपति चुनाव परिणाम की पूर्व संध्या पर दुनिया में अलग ही किस्म की बहस छेड़ दी है. ट्रंप के बेटे ने विश्व के सभी देशों में अपने पिता के समर्थन को दिखाने के चक्कर में दुनिया को दो रंगों (लाल और नीले) में बांट दिया है. दुनिया के नक्शे को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन रंग का प्रतिनिधित्व करने वाले लाल रंग में चित्रित किया गया है लेकिन भारत, चीन, मैक्सिको और अफ्रीका में लाइबेरिया केवल नीले रंग में दिखाए गए देश हैं.

यही नहीं अमेरिका के राज्यों, कैलिफोर्निया और मैरीलैंड में अच्छी खासी भारतीय आबादी के चलते उसे भी नीले रंग में रंगा गया है. इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ट्वीट किया, "ठीक है आखिरकार मेरे अनुमानों वाला चुनावी नक्शा लगभग तैयार हो गया."

Okay, finally got around to making my electoral map prediction. #2020Election #VOTE pic.twitter.com/STmDSuQTMb