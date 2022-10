इमरान खान का लॉन्ग मार्च पाकिस्तान में इतिहास रचने वाला है? : दिन भर, 28 अक्टूबर

सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद इमरान खान और उनकी पार्टी की जैसी स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है. पर इमरान खान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी सरकार को बेनकाब करने में अपनी तरफ से कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे. इसके लिए वो न सिर्फ पिछले कुछ महीनों से देश के कई शहरों की यात्रा में है बल्कि उन्होंने आज से 'हकीकी आजादी मार्च' लाहौर से शुरू कर दिया है. ये अगले जुम्मे तक यानी 4 नवंबर को इसलामाबाद पहुंचेगा. इस साल यह दूसरा मौका है जब इमरान ख़ान ने अपने समर्थकों से सड़क पर उतर कर इस्लामाबाद की ओर मार्च करने का ऐलान किया है. इससे पहले मई में भी उन्होंने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन तब पाकिस्तान की मुस्लिम लीग (नवाज़) की सरकार ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के सामने सुरक्षा बलों को तैनात कर इसे नाकाम कर दिया था. बाद में इमरान ने खुद कहा कि वो सिविल वॉर के स्थिति से बचने के लिए मार्च वापस ले रहे हैं. हालांकि इस बार भी मार्च को लेकर इमरान विरोधियों के निशाने पर रहे. इस मार्च के पीछे का असल मक़सद क्या है और इसके कामयाब होने की कितनी उम्मीद है? 'दिन भर' में सुनने के लिए यहां क्लिक करें.



पाक के चक्कर में घिरेगा चीन?

मुंबई में आज एक अहम मीटिंग हुई. ये मीटिंग है UNSC की जिसका नाम आप अक्सर सुनते हैं. United Nations Security Council. एक संस्था जिसका काम पुरी दुनिया में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है. बैठक की थीम है Countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes. खास बात यह है कि भारत पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है. दो दिन तक मीटिंग चलेगी. पहली मीटिंग आज मुंबई के ताज होटल में हुई. जहां 26/11 का हमला हुआ था. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मीटिंग में कहा कि 26/11 का हमला सिर्फ मुंबई पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर था. दूसरी मीटिंग कल दिल्ली में होगी जिसमें चीन के राजनयिक भी शामिल होंगे. भारत के लिहाज से इस मीटिंग का यहां होना कितना अहम है और मीटिंग में किन किन मुख्य बिंदुओं पर बात हुई? 'दिन भर' में सुनने के लिए यहां क्लिक करें.

महाराष्ट्र क्यों छोड़ रही कंपनियां?



रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में एक प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं. इस प्लांट में एयरफोर्स के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे. टाटा ग्रुप ने इसके लिए यूरोपियन कंपनी एयरबस से करीब बाइस हज़ार करोड़ रुपए की डील की है. लेकिन मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं. ऐसा इसलिए क्योंकि सी-295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री पहले महाराष्ट्र के नागपुर में लगने वाली थी लेकिन अब ये गुजरात चली गई है. इस ख़बर के बाहर आते ही शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत से इस्तीफे की मांग की है. लेकिन मंत्री उदय सामंत का कहना है कि ये करार 21 सितंबर 2021 में ही हुआ था और तब राज्य में शिंदे-फडणवीस सरकार नहीं बल्कि महाविकास आघाडी सरकार थी. सितंबर के महीने में सेमीकंडक्टर बनाने वाली वेदांता फॉक्सकॉन कंपनी के महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हो जाने पर हुआ था. जब टाटा ग्रुप सी-295 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए फैक्ट्री महाराष्ट्र में लगाने वाली थी तो फिर ये प्रोजेक्ट गुजरात क्यों शिफ्ट हो गया? 'दिन भर' में सुनने के लिए यहां क्लिक करें.



मस्क को ट्विटर से क्या चाहिए?

दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक एलन मस्क ने ट्विटर डील पूरी कर ली है. अब वो ट्विटर के बॉस बन गए हैं. ट्विटर का टेकओवर करते ही मस्क ने ट्वीट किया कि चिड़िया अब आज़ाद हो गई. आते ही कई अधिकारियों को उन्होंने आज़ाद कर दिया. जिन लोगों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, उनमें ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पराग अग्रवाल और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल का नाम शामिल है. मस्क के हाथ अब किन किन चीजों का कंट्रोल होगा? 'दिन भर' में सुनने के लिए यहां क्लिक करें.