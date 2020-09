स्वर्ण मंदिर को विदेशों से मिल सकेगा चंदा, एफसीआरए की मिली मंजूरी

केंद्र की मोदी सरकार ने हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) की अनुमति दे दी है. इसकी इजाजत मिलने के बाद अब अन्य देश भी हरमंदिर साहिब में अपना अंशदान दे सकेंगे.

एफसीआरए मंजूरी मिलने के कारण अब हरमंदिर साहिब को विदेशों से चंदा मिल सकेगा. गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरमंदिर साहिब में एफसीआरए पर फैसला निर्णायक है जो एक बार फिर हमारे सिख बहनों और भाइयों की सेवा की उत्कृष्ट भावना को प्रदर्शित करेगा.

अमित शाह ने कहा कि श्री दरबार साहिब की दिव्यता हमें शक्ति प्रदान करती है. दशकों से दुनिया भर में लोग वहां सेवा करने में असमर्थ थे. श्री हरमंदिर साहिब के लिए एफसीआरए की अनुमति देने के मोदी सरकार के फैसले से विश्व में संगत और श्री दरबार साहिब के बीच सेवा से जुड़ाव गहरा गया है.

Sri Darbar Sahib’s divinity gives strength to us. For decades, the Sangat worldwide was unable to serve there. Modi Government’s decision to allow FCRA to the Sri Harmandir Sahib deepens the connect of Seva between the Sangat globally and the Sri Darbar Sahib. A blessed moment!