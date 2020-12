नए साल के जश्न में डूबी दुनिया, नाइट कर्फ्यू की बंदिशों के बीच 2021 का स्वागत

आशाओं-निराशाओं और कोरोना संकट के बीच इस बार नए साल का जश्न मनाया जा रहा है. कोरोना गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के बीच साल 2021 का आगाज हो गया है. नए साल की शुरुआत सबसे पहले न्यूजीलैंड से हुई और अब भारत में भी नव वर्ष ने जोरदार अंदाज में दस्तक दे दी है. हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से लोग अपने घर से नए साल का स्वागत कर रहे हैं. ज्यादातर जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है. कोरोना गाइ़डलाइंस और प्रोटोकॉल के बावजूद नए साल के स्वागत में लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी. दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने आतिशबाजी कर और गाजे-बाजे के साथ नए साल का स्वागत किया.

राजधानी दिल्ली और मुंबई के ऐतिहासिक और बड़े ऑफिसों में शानदार लाइटिंग की गई है. दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को सजाया गया है.

दिल्ली के प्रतिष्ठित सरकारी ऑफिसों में जमकर लाइटिंग की गई (पीटीआई)

नए साल का आगाज सबसे पहले न्यूजीलैंड में हुआ. ऑकलैंड में नए साल का जश्न देखने के लिए स्काई टॉवर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. भारतीय समय के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 4.30 बजे ऑकलैंड में 12 बजते ही नए साल का जश्न शुरू हो गया. वहां जमकर आतिशबाजी हुई. स्काई टावर पर जमकर आतिशबाजी हुई.

सबसे पहले ऑकलैंड में मनाया गया नए साल का जश्न (फोटो-एपी)

न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय समय के मुताबिक करीब साढ़े 6 बजे वहां 12 बजते ही नए साल को लेकर जश्न शुरू हो गया. मशहूर सिडनी हॉर्बर पर जमकर आतिशबाजी की गई.

सिडनी हॉर्बर पर जमकर की गई आतिशबाजी (एपी)

नए साल के जश्न पर पाबंदी

महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा.

Last sunset of 2020: Visuals from Mahim Beach in Mumbai, Maharashtra. pic.twitter.com/z904OAqFSg — ANI (@ANI) December 31, 2020

महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर न्यू ईयर के जश्न पर पाबंदी है. वहीं गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जिला प्रशासन भी नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइंस जारी कर चुका है.

Maharashtra: People throng Juhu beach in Mumbai on the eve of #NewYear.



Night curfew will remain in effect from 11 pm tonight to 6 am tomorrow in Mumbai. https://t.co/FcbDIAd3EM pic.twitter.com/0C6iVWBzjV — ANI (@ANI) December 31, 2020

पार्टी के आयोजकों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और एक जगह पर 100 से अधिक लोगों को इकट्ठा न करने के लिए कहा गया है. इसी तरह हिमाचल प्रदेश के 8 प्रमुख जिलों में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसमें राजधानी शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसी लोकप्रिय जगह शामिल हैं.

Karnataka: Visuals from MG Road (photo 1), Brigade Road (photo 2) Church Street (photo 3) in Bengaluru.



Restrictions under Section 144 of CrPC have been imposed in Bengaluru, which will remain in effect till 6 am of January 1. #NewYearEve pic.twitter.com/g4heNj3DG9 — ANI (@ANI) December 31, 2020

तमिलनाडु में राज्य सरकार ने क्लब, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और बीचेस (समुद्र तट) पर भी नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है. ये प्रतिबंध 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहेगा. हालांकि यहां नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया है. लेकिन मरीन बीच नव वर्ष की शाम को बंद रखा जाएगा. अहमदाबाद पुलिस ने बुधवार को कहा था कि 31 दिसंबर की रात 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू में घर से निकले तो जेल भेज दिया जाएगा.

पंजाब में 1 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है तो वहीं राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से लेकर 1 जनवरी शाम 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है. राज्य में पटाखों की बिक्री और सार्वजनिक स्थलों पर जश्न पर रोक लगा दिया गया है. देश के लगभग सभी राज्यों में किसी न किसी तरह से पाबंदी लगाई गई हैं.

